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Чемпионат области по бегу состоялся в Порховском районе

Фото: КЛБ "Скобарь"

Сегодня состоялся 44-й Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе “Порхов – Красуха”, посвященный памяти жертв фашизма. Об этом сообщает группа Вконтакте «КЛБ Скобарь».

Перед стартом прошел митинг, посвященный трагическим событиям 1943 года, когда 280 жителей деревни Красуха были сожжены и расстреляны. С проникновенными словами об этой трагедии выступил депутат Порховской городской думы Владимир Сорокин, а ветераны псковского спорта возложили венок из еловых ветвей к памятнику «Скорбящая псковитянка».
В программе соревнований были дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт и финиш в был д. Красуха.
Абсолютными победителями пробега, показав великолепные результаты стали:
Дистанцию 21,1 км преодолел первым, поставив очередной личный рекорд - Сергей Макаревич из города Невель – 1:10:48.

На дистанции 10 км первыи мужчиной стал Илья Уткин из Великих Лук со временем 32:54, а среди девушек Елизавета Николаева из Пскова - 37:16.
Дистанция 5 км - Глеб Беляев из города Струги Красные – 17:30, Ирина Толкачева из Невеля – 19:32.
Дистанция 3 км - Александра Голубкова из Великолукского района со временем 11:29.

Фото: КЛБ "Скобарь"

Победителем среди городов стал г. Псков.
Районы в турнирной таблице расположились следующим образом: на первом месте оказался Невельский района, на второй Великолукский, а почетное третье место занял Стругокрасненский район.
Очень порадовали своим присутствием и результатами лучшие спортсмены предыдущих лет, гордость псковского спорта – Михаил Кух (рекордсмен трассы), Иван Зернов, Сергей Носков, Андрей Осипов, Геннадий Ранцев.
 

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