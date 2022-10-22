В деревне Ершово идёт строительство спортплощадки

23:46, 22 октября 2022, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проконтролировала ход строительных работ по возведению многофункциональной спортивной площадки в деревне Ершово. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».

Подрядчик увеличил количество рабочих на объекте и проводит работы без выходных. Одна бригада устанавливает ограждение, другая заканчивает подготовку основания для монтажа спортивного оборудования.

Напомним, строительство ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Объект должен быть сдан до конца октября 2022 года.