Патриарх Кирилл предложил дополнить диалог из фильма «Брат-2»

00:04, 23 октября 2022, ПАИ

В диалоге героев фильма «Брат-2» есть недосказанность, реплику «сила в правде» можно дополнить тем, что правда в Боге, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в нижегородском соборе Архангела Михаила.

Он напомнил диалог из фильма «Брат-2», где главный герой задаёт вопрос «В чём сила, брат?» — и сам же на него отвечает: «Сила в правде».

«Этот персонаж был прав, сила в правде. Но есть недосказанность в этом диалоге: правда у каждого своя. Люди ссорятся, страны воюют, потому что у каждого своя правда. Послушать дипломатов, политиков, которые защищают одну или другую сторону, – и там и там как будто бы очень сильные аргументы. Почему? У каждого своя правда. А чему нас учит Господь? Что не может быть двух правд. Есть одна правда, остальное — приближение к правде или её искажение. В фильме надо было досказать: «Брат, правда-то в Боге!» — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что в слове Божием содержится абсолютная правда и «ни тени неправды, искажения истины». «Наверное, поэтому многие слово Божие не могут принять, потому что живут в неправде, привыкли к ней. Открываешь Евангелие — там каждое слово — правда для всех народов, всех государств, для людей разного пола и возраста. Одна правда на всех. И эту правду нам Господь сам явил», — пояснил патриарх Кирилл.

Он отметил, что жить по правде Божией нелегко, но «она силой огладывается». «Для того чтобы принять Божию правду, нужно в себе самом что-то победить: склонность к неправде, греху, ошибочному поведению. Попытки следовать Божией правде — путь, по которому должен идти человек. Само движение к Божией правде спасительно и радостно, наполняет подлинным смыслом человеческую жизнь», — заключил предстоятель Русской церкви.