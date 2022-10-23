Невролог объяснил, что делать при боли в шее

09:22, 23 октября 2022, ПАИ

При воспалении шейных мышц некоторые лекарственные средства можно использовать только в самом крайнем случае, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.

Осенью, когда на улице ещё не очень холодно, многие забывают прикрывать шею от ветра, а в итоге сталкиваются с переохлаждением и болевыми ощущениями в этой части тела, отметил Павел Хорошев.

«Явление, когда продуло шею, называется миозит. Это воспаление мышц. В организме в той или иной степени присутствуют инфекции, с которыми наша иммунная система активно борется, как правило побеждая. Если мы какой-то участок тела переохлаждаем, активность наших клеток, в том числе иммунной системы, в этом районе ослабевает, что даёт возможность инфекции активизироваться. В шее переохлаждаются, как правило, только мышцы. Организм при этом постепенно борется с инфекцией, но шея болит», – объяснил он.

Есть два подхода к лечению миозита, продолжил врач. Один из них можно использовать только в крайних случаях.

«Есть лекарства центрального действия, которые ослабляют спазмы мускулатуры и снимают боль. От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях: например, если человек — лётчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность шеи. Если работа позволяет вам ограничить подвижность шеи на некоторое время, лучше не принимать подобные средства. Они сделают жизнь более комфортной, но боль защищает нас от резких движений в шее, которые могут человеку навредить. Существует риск растянуть воспалённые мышцы или сухожилия», — уточнил Павел Хорошев.

Если шею продуло, лучше просто ограничить её подвижность и использовать согревающие кремы и гели, советует невролог.

«Лучше всего ограничить подвижность воспалённой мышцы: она занимается восстановлением, и ей нужно дать покой, создать организму ресурс для борьбы с инфекцией. Как правило, в течение трёх суток миозит проходит. Можно использовать так называемые согревающие кремы, гели, которые хорошо помогают, например на основе перца. Они увеличивают регионарный кровоток, иммунная система работает лучше, восстановление происходит чуть быстрее», — подчеркнул Павел Хорошев.

Самый эффективный способ защитить шею от переохлаждения — одеваться адекватно погоде: надевать шарф или поднимать воротник, заключил невролог.