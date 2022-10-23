День работников рекламы отмечают сегодня в России

09:48, 23 октября 2022, ПАИ

День работника рекламы празднуют в России сегодня, 23 октября. Как сообщает calend.ru, этот праздник отмечается с 1994 года.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare — выкрикивать. По свидетельствам культурологов, у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрацию добытых в сражениях трофеев. В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в Средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме — в выкриках торговцев, призывах разносчиков и бродячих ремесленников.

Сегодняшняя реклама — сложная наука, но цель осталась та же — выделять товар среди конкурентов, раскручивать его и увеличивать продажи.

Кстати, российское PR-сообщество имеет свой собственный профессиональный праздник, который отмечает ежегодно 28 июля.