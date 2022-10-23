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Общество

Полярное сияние снял астроном-любитель под Псковом

Полярное сияние в небе над Псковом снял астроном-любитель Михаил Прохоренко. Видео он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«После репортажей с полей выкатываю, так сказать, итоговый продукт - таймлапс полярного сияния, произошедшего вчера, 22.10.2022. Горело знатно: после 20-ой секунды видно даже, как один всполох развился в зените! Съемка велась на дне оврага Жабоход близ Кусвы. Огни вдали – Писковичи», - отметил он.

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