Врач рассказала, какие диеты опасны для здоровья

11:06, 23 октября 2022, ПАИ

Такие популярные диеты, как кетогенная, сыроедение, диета «двойка», питьевая или щелочная, могут нести серьёзные риски для здоровья. Диеты создавались для людей с ограничениями рациона питания по медицинским показаниям, поэтому их применение для снижения веса без консультации врача не принесёт пользы здоровью, рассказала агентству «Прайм» врач-терапевт Ольга Александрова.

«Кетодиета, согласно исследованиям, повышает риск смертности от всех болезней. Значительное ограничение и тем более полный отказ от углеводов неестественны для организма. Они дают энергию организму и мозгу. Разумно ограничивать лишь простые углеводы. Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременную помощь», — подчеркнула врач.

Одна из модификаций вегетарианства — сыроедение — ведёт к серьёзному снижению уровня холестерина, необходимого для выработки половых гормонов, что особенно опасно для женского организма. Также диета может повысить риск остеопороза и травм, потому что снижается мышечная и костная масса. При наличии заболеваний ЖКТ сыроедение противопоказано.

«Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов. Надо понимать, что пережёвывание пищи — важный компонент питания, оно влияет на чувство насыщения», — сказала Ольга Александрова.

Щелочная диета на этом фоне может выглядеть безобидно, потому что фрукты и овощи полезны, как и разумное ограничение мяса, но организм получает недостаточно белка. Белок важен для состояния ногтей, волос, кожи и мышц.

«Ограничительные диеты — это стресс для организма. Чтобы эффективно, надолго и без вреда для здоровья снизить массу тела, нужно сформировать правильные пищевые привычки. Для этого надо проконсультироваться с врачом-диетологом. Это должен быть постепенный, комфортный процесс», — заключила Ольга Александрова.