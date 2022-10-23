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Общество

Food-блогера поездка в Псков вдохновила на новые рецепты

Российского шеф-повара, автора, блогера и популяризатора быстрых и простых рецептов домашней кухни Константина Оганезова поездка в Псков вдохновила на приготовление нового блюда — котлеток из судака по-псковски. Рецепт шеф-повар опубликовал у себя странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой простой рецепт родился во время поездки в прекрасный Псков, я не стал откладывать и приготовил прямо во дворе у моего друга. Да и давно у нас с вами не было вкусной рыбки!» — отметил Константин Оганезов в сообщении.

 

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