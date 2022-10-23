Food-блогера поездка в Псков вдохновила на новые рецепты

13:44, 23 октября 2022, ПАИ

Российского шеф-повара, автора, блогера и популяризатора быстрых и простых рецептов домашней кухни Константина Оганезова поездка в Псков вдохновила на приготовление нового блюда — котлеток из судака по-псковски. Рецепт шеф-повар опубликовал у себя странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой простой рецепт родился во время поездки в прекрасный Псков, я не стал откладывать и приготовил прямо во дворе у моего друга. Да и давно у нас с вами не было вкусной рыбки!» — отметил Константин Оганезов в сообщении.