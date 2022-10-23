Военный самолёт упал на двухэтажный дом в Иркутске
Падение военного самолета на двухэтажный дом в Иркутске подтвердил губернатор Иркутской области в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолёт категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», — отметил он в сообщении.
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