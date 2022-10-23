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Американский боровик вытесняет местные грибы в Латвии

Фото: сайт «ВикиГриб»

Микологи Латвии обеспокоены распространением американского боровика: он может вытеснить латвийские сорта. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

Из-за погодных условий грибной сезон в этом году начался поздно, грибов было немного, но даже в засушливое время любители тихой охоты находили в лесу золотистый боровик, или Boletus projectellus. Он пришёл в Латвию из Северной Америки. Впервые его заметили в Латвии около десяти лет назад, и тогда грибники были счастливы: «Он съедобный и вкусный». В 2014 году Латвийское общество микологов назвало его грибом года. Но сейчас специалисты всё больше опасаются, что он может вытеснить латвийские сорта.

За счёт своей выживаемости боровик создаёт высокую конкуренцию другим грибам, что может повлиять на местные виды. По словам миколога Дианы Мейиере из Музея природы, исследования пока не проводились, но если станет известно, что гриб угрожает другим породам, бороться с ним будет практически невозможно.

«Придётся принять всё как есть и смотреть, что происходит», — отмечает миколог.

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