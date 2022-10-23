Два пилота упавшего в Иркутске самолёта погибли

14:24, 23 октября 2022, ПАИ

Два пилота упавшего в Иркутске самолёта погибли, сообщает в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области.

«Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения — Переулок 2-ой Советский, 4. Это частный дом, 100 квадратных метров на две семьи», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что самолёт Су проводил испытательный полёт.