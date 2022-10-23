Минимальную сумму выплат мобилизованным назвал ресурс «Объясняем.рф»

14:51, 23 октября 2022, ПАИ

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации для участия в СВО, будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от места службы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части, вне зависимости от места её нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего. Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации», — написали в Telegram-канале.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть больше 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.