Двести пушкиногорцев стали участниками общерайонного весеннего субботника

22:53, 04 апреля 2025, ПАИ

Порядка двухсот пушкиногорцев собрал первый в этом году общерайонный весенний субботник. В течение трёх часов добровольцы расчистили территорию от вспомогательного блока научно-культурного центра до парка «Лукоморье» и прилегающее к зданиям администрации района и гостинице «Дружба» пространство, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Территорию не узнать! То, какой она была до уборки, можно увидеть в предложенном видеоролике. Трудовой процесс участников, которых было около двухсот, – и обновлённое общественное пространство, радующее глаз, готово! Спасибо всем участникам субботника за коллективный труд, предоставленный транспорт, личный инвентарь.Трудовые руки каждого очень ценны и важны!» – сказала Оксана Филиппова.

Месячник благоустройства продолжается. Субботники проходят во всех муниципалитетах Псковской области.

Так, в Великих Луках присоединиться к генеральной весенней уборке города можно, обратившись в управление ЖКХ администрации города по телефону 3-62-43 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Псковичи, организации и предприятия могут самостоятельно выбрать место для проведения субботника или обратиться за рекомендациями в управление городского хозяйства. Подать заявку можно по номеру телефона 29-15-22.

Также в Пскове молодёжные организации устроят свой большой субботник, который будет проходить на территории под мостом Александра Невского со стороны ТК «Акваполис».