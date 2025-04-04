Профсоюзные активисты посетили Музей армии и флота в Пскове

22:31, 04 апреля 2025, ПАИ

Профсоюзные активисты посетили единственный в Пскове Музей армии и флота. Выезд для них организовал Псковский облсовпроф совместно с молодёжным советом в рамках мероприятий Года трудовой доблести «Всё для Победы!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе профсоюзной организации.

Музей расположен на Старокорытовской дороге. Его организовал полковник морской пехоты в отставке, капитан I ранга Павел Дроздов. Он является не только основателем, но и экскурсоводом и хранителем музея. В экспозиции, расположенной в частном доме, большое количество экспонатов различной тематики, включая интерактивные выставки.

Среди сотен уникальных экспонатов музея есть как вооружение разных эпох, так и настоящие предметы с кораблей и подводных лодок. Есть в музее и подарок с действующей атомной подводной лодки «Псков».

По мнению председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, посещение музея показывает, что имеются хорошо налаженные профсоюзами условия для взаимодействия молодёжи и ветеранов

«Мы живём в такое время, когда история хоть и доступна каждому, но обязательно черпать её нужно только из достоверных источников. Самый проверенный источник – потомки тех, кто выиграл для нас мирное небо над головой», – отметил Игорь Иванов.