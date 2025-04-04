Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Именную премию главы Невельского муниципального округа получили 25 одарённых детей

XXIX Межрайонная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» прошла на базе средней школы № 1 в Невеле. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Олега Майорова

Школьники представили свои проекты в семи направлениях. В результате абсолютными победителями конференции стали Михаил Караб, Зата Савина, Константин, Глеб Емельянов, Макар Нилов, Ксения Кастрюхина, Александр Сафронов.

«Желаю ребятам новых открытий, творческого подхода к решению любой задачи и исследовательских побед! На торжественной церемонии закрытия состоялось вручение именной премии главы Невельского муниципального округа 25 одарённым детям, добившимся высоких личных результатов в науке, спорте, творчестве, волонтёрской деятельности. Гордимся нашими талантливыми детьми. Любая победа – это всегда общая заслуга ученика и педагога, тренера, научного руководителя – всех тех, кто смог увидеть в детях талант, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Особая благодарность родителям, бабушкам, дедушкам сегодняшних лауреатов, всем тем, кто помогает ребятам каждый день», – сказал Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что великолукский лицей № 10 отметил 70-летний юбилей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

Игоря Иванова выдвинули кандидатом на пост председателя Псковского облсовпрофа
04 апреля 2025

Двести пушкиногорцев стали участниками общерайонного весеннего субботника
04 апреля 2025

Именную премию главы Невельского муниципального округа получили 25 одарённых детей
04 апреля 2025

Профсоюзные активисты посетили Музей армии и флота в Пскове
04 апреля 2025

Великолукский лицей № 10 отметил 70-летний юбилей
04 апреля 2025

Районный конкурс чтецов провели в Бежаницах
04 апреля 2025

О защите здоровья детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное
04 апреля 2025

Всероссийский совет экспертов: школьная профориентация «перезагрузится» вместе с системой образования

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...