Именную премию главы Невельского муниципального округа получили 25 одарённых детей

22:39, 04 апреля 2025, ПАИ

XXIX Межрайонная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» прошла на базе средней школы № 1 в Невеле. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём телеграм-канале.

Школьники представили свои проекты в семи направлениях. В результате абсолютными победителями конференции стали Михаил Караб, Зата Савина, Константин, Глеб Емельянов, Макар Нилов, Ксения Кастрюхина, Александр Сафронов.

«Желаю ребятам новых открытий, творческого подхода к решению любой задачи и исследовательских побед! На торжественной церемонии закрытия состоялось вручение именной премии главы Невельского муниципального округа 25 одарённым детям, добившимся высоких личных результатов в науке, спорте, творчестве, волонтёрской деятельности. Гордимся нашими талантливыми детьми. Любая победа – это всегда общая заслуга ученика и педагога, тренера, научного руководителя – всех тех, кто смог увидеть в детях талант, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Особая благодарность родителям, бабушкам, дедушкам сегодняшних лауреатов, всем тем, кто помогает ребятам каждый день», – сказал Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что великолукский лицей № 10 отметил 70-летний юбилей.