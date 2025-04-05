«Тотальный диктант» напишут сегодня в Псковской области

10:33, 05 апреля 2025, ПАИ

«Тотальный диктант – 2025» пройдёт в Псковской области сегодня, 5 апреля, сообщили ПАИ организаторы.

Участники акции напишут текст российской писательницы, финалистки премии «Ясная Поляна» Марины Москвиной.

В Пскове диктант будут писать в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) и в аудитории 304 главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2).

В Великих Луках площадками будут Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского (улица Пионерская, 7), Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова (улица Ставского, 48) и библиотека семейного чтения (улица Гражданская, 24).