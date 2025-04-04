Игоря Иванова выдвинули кандидатом на пост председателя Псковского облсовпрофа
Действующего руководителя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова выдвинули кандидатом на должность руководителя профобъединения. Такое решение единогласно приняли члены совета Псковского облсовпрофа, сообщили ПАИ в пресс-службе профсоюзной организации.
Также в ходе заседания члены совета рассмотрели вопросы о норме представительства членских организаций в составе совета, об утверждении профсоюзного бюджета, бухгалтерского баланса, исполнений основных показателей сметы доходов и расходов Псковского облсовпрофа.
В заседании совета приняла участие секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в СЗФО Ольга Федулова.
В завершение заседания совета состоялось награждение почётными грамотами Псковского облсовпрофа. Ими отмечены председатель профорганизации Псковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Виктория Бурлакова и член профсоюза, активист цеховой профсоюзной организации железнодорожников Наталья Львова.