Игоря Иванова выдвинули кандидатом на пост председателя Псковского облсовпрофа

22:59, 04 апреля 2025, ПАИ

Действующего руководителя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова выдвинули кандидатом на должность руководителя профобъединения. Такое решение единогласно приняли члены совета Псковского облсовпрофа, сообщили ПАИ в пресс-службе профсоюзной организации.

Также в ходе заседания члены совета рассмотрели вопросы о норме представительства членских организаций в составе совета, об утверждении профсоюзного бюджета, бухгалтерского баланса, исполнений основных показателей сметы доходов и расходов Псковского облсовпрофа.

В заседании совета приняла участие секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в СЗФО Ольга Федулова.

В завершение заседания совета состоялось награждение почётными грамотами Псковского облсовпрофа. Ими отмечены председатель профорганизации Псковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Виктория Бурлакова и член профсоюза, активист цеховой профсоюзной организации железнодорожников Наталья Львова.