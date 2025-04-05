День супа отмечают сегодня в мире

09:02, 05 апреля 2025, ПАИ

Международный день супа отмечают сегодня, 5 апреля, сообщает calend.ru.

Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно в свою очередь – от латинского suppa, что в переводе означает «хлеб, размоченный в бульоне или отваре». Однако суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом в странах и регионах с холодным климатом суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

В мире есть около 150 типов супов, которые подразделяют на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

Национальные супы есть у многих стран. Например, в русской кухне это солянка, щи, рассольник, окрошка, во французской – луковый суп, в испанской – гаспачо, в грузинской – харчо.