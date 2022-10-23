До +10 градусов без осадков прогнозируют псковские синоптики 24 октября
День с переменчивой облачностью и без существенных осадков ожидается в Псковской области 24 октября. Об этом сообщает псковский гидрометцентр.
Ветер будет дуть северо-западных, северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +5 до +10.
Атмосферное давление низкое.
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