До +10 градусов без осадков прогнозируют псковские синоптики 24 октября

15:35, 23 октября 2022, ПАИ

День с переменчивой облачностью и без существенных осадков ожидается в Псковской области 24 октября. Об этом сообщает псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северо-западных, северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.