Спортивные тренажеры получил ТОС «Березка» Себежского района

18:11, 23 октября 2022, ПАИ

В поселке Березка Себежского района были разгружены спортивные тренажеры по программе «Спорт на селе». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Призыв».

«Тренажёры будем устанавливать на спортивной площадке сами. Соберёмся общим собранием и всё решим. Это четвертый проект, который мы реализуем», - рассказывает председатель ТОСа Наталья Голубева.

В данный момент были поданы документы на новый проект «Детский мир», у жителей есть желание приобрести большой игровой комплекс «Корабль» для детей. В него входит много элементов, покупать всё в комплекте сразу выгоднее, чем по отдельности.

В планах у активистов создание уличного кинотеатра, разрабатывается проект по оборудованию имеющейся уличной сцены. Председатель ТОС «Березка» Наталья уточнила, что несмотря на рост цен на многие товары, администрация Себежа очень помогает в реализации проектов.



Отметим, ТОС «Берёзка» образовался в 2020 году, и за это время смог поставить уличные фонари в посёлке, купить ростовые куклы, обустроить детскую площадку новым игровым комплексом с качелями.



