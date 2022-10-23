Российская оперная певица Галина Писаренко умерла на 89-м году жизни

18:28, 23 октября 2022, ПАИ

Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в воскресенье в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в группе Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. Это большая потеря для всех нас — почитателей её таланта, учеников, друзей и близких», — говорится в сообщении.

Прощание с оперной певицей состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.

Народная артистка РСФСР Галина Писаренко родилась 24 января 1934 г. в Ленинграде. В начале 1950-х гг. она окончила детскую музыкальную школу им. Гнесиных по классу фортепиано. После этого занималась вокалом в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории (МГК) им. Чайковского, которую окончила в 1961 г. по вокальному классу Нины Дорлиак. Певческий голос — лирическое колоратурное сопрано. В 1961–1990 гг. Галина Писаренко была ведущей солисткой Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Её репертуар включал в себя партии в опереттах и операх «Прекрасная Елена» Жака Оффенбаха, «Богема» Джакомо Пуччини, «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Майская ночь» и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Мнимая садовница» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Мавра» Игоря Стравинского, «Манон» Жюля Массне, «Кармен» Жоржа Бизе и др. На протяжении карьеры Галина Писаренко записала более 20 музыкальных пластинок и компакт-дисков.

Является автором ряда статей, посвящённых вопросам вокального искусства. С 1976 г. Писаренко преподавала на кафедре сольного пения МГК им. П. И. Чайковского.