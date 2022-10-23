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Общество

Организаторы фестиваля «Хельга» предупреждают об изменении регламента

Фото: Анастасия Тарасова.

Организаторы фестиваля «Хельга» оповещают своих участников об изменениях проведения мероприятий, сообщает официальная группа мероприятия Вконтакте «Фестиваль исторической реконструкции «Хельга».

«Мы прекращаем проводить фестиваль в формате мультивекового фестиваля с привлечением реконструкторов позднего средневековья», - гласит сообщение.

С 2023 года фестиваль «Хельга» будет посвящен эпохе раннего средневековья, а воспроизводиться будет «эпоха викингов».

«Всем нашим друзьям реконструкторам позднего средневековья мы всегда рады, но допускать на наш фестиваль будем только при наличии комплекта костюма на раннее средневековье. Оповещаем об этом заранее, чтобы у вас было время пошить себе костюмы на раннее средневековье или знать причину недопуска вас в костюмах позднего средневековья», - сообщают организаторы.

Дата фестиваля в 2023 году будет объявлена позже. 

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