Выпуск российской кока-колы отложен

18:49, 23 октября 2022, ПАИ

Ямальский завод «Арктическая вода», резидент Арктической зоны, уже придумал рецепт нового лимонада со вкусом кока-колы, тем не менее выпуск напитка пока отложен. Об этом сообщили ТАСС в департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее ТАСС передавал, что предприятие готовится расширить ассортимент газированных напитков, в том числе выпускать отечественную кока-колу.

«Сегодня проработан рецепт вкуса ямальской кока-колы, который не уступает аналогу. Запуск производства в промышленных объёмах отсрочен в связи с перераспределением ресурсов в более приоритетных направлениях», — рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Сейчас завод выпускает широкую линейку воды и сладких напитков, среди которых «Буратино», «Дюшес», «Лимонад» и «Апельсин». Продукция реализуется в Салехарде, Лабытнанги, Харпе и Аксарке.

«Арктическая вода» работает на Ямале более 20 лет, за последние пять лет объёмы производства воды выросли в два раза. Ежедневно предприятие выпускает от 30 до 50 тонн готовой продукции, в год — порядка 5 млн литров воды. Продукцию реализуют не только в магазинах — водой обеспечивают детские сады, школы и другие организации. Также предприятие выпускает минеральную и сладкую газированную воду.