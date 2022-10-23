ФОТОФАКТ Гриб рекордного размера найден в Плюссе

21:04, 23 октября 2022, ПАИ

Тихая охота в самом разгаре – жители Псковской области продолжают делиться своими находками в социальных сетях.

«Вот такой гриб нашла вчера. 22.10.2022, Плюсский район», — сообщает Елена Фёдорова в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях люди удивляются чистоте гриба. «Мухи уже не откладывают личинок — вот и чистые поздние грибы», — предполагает Надежда Алексеева.

Ранее мы писали о находках жителей Гдовского района.