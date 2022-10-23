ФОТОФАКТ Гриб рекордного размера найден в Плюссе
Тихая охота в самом разгаре – жители Псковской области продолжают делиться своими находками в социальных сетях.
«Вот такой гриб нашла вчера. 22.10.2022, Плюсский район», — сообщает Елена Фёдорова в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях люди удивляются чистоте гриба. «Мухи уже не откладывают личинок — вот и чистые поздние грибы», — предполагает Надежда Алексеева.
Ранее мы писали о находках жителей Гдовского района.
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