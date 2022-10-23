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Общество

Псковская певица стала героем проекта «6 чувств»

Съемочная группа телепередачи о путешествиях «Шесть чувств» подготовила выпуск о псковской певице Лизе Степановой – «Матрешке». Об этом сообщается в группе певицы «Матрешка».

«Прогулялась с командой программы «6 чувств» канала «Телепутешествия» по любимому городу и рассказала, как я слышу Псков», - сообщает Лиза Степанова.

Ведущие прошлись по улицам города, прислушались к тому, как звучит Псковский областной колледж искусств со стороны, а также рассуждали на тему различий больших городов, таких как Москва и Питер от Пскова.  

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