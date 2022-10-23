Контроль цен на военную одежду и снаряжение провели в Пскове

20:40, 23 октября 2022, ПАИ

В Пскове молодогвардейцы вместе заместителем председателя Псковской гордумы Владимиром Воробьёвым организовали рейд по спецмагазинам с военной одеждой и снаряжением. Об этом сообщает в своем telegram-канале Александр Козловский.

Проверяли наиболее востребованные сейчас товары: термобельё, рюкзаки, берцы, тактические перчатки, спальные мешки, наколенники и так далее. Был выявлен дефицит некоторых товаров в маленьких магазинах. В сетевых магазинах ситуация иная – выбор большой и поставки регулярные.

По словам продавцов, очень сильно выросла закупочная цена на рейдовые рюкзаки: ранее стоимость большого рюкзака с ковриком составляла 2500 рублей, сейчас от 15000 до 18000 рублей. По этой причине продавцы пока не торопятся закупать эти элементы экипировки.

Псковские активисты продолжат мониторить цены на военную одежду и будут реагировать на все поступающие жалобы по поводу завышения цен.