Назальную вакцину от COVID-19 можно получить в Великих Луках

21:24, 23 октября 2022, ПАИ

В Великих Луках можно будет получить назальную вакцину от коронавируса, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Сегодня в поликлиники города уже поступает назальная вакцина от COVID-19. Во время процедуры человек получает тот же препарат «Спутник V», только его впрыскивают в нос, а не вводят внутримышечно. Получить такой вариант вакцины можно при ревакцинации или в случае подтверждения перенесённого коронавируса.

«Процедура доступна уже с понедельника. Получить вакцину можно, записавшись предварительно или в порядке живой очереди в поликлинике и в пункте вакцинации в торговом центре «Апельсин». Берегите себя! Будьте внимательны к своему здоровью», — сказал Николай Козловский.