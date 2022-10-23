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Общество

Педработники из Острова борются за победу во Всероссийском конкурсе

За победу в финальном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» борются педагогические работники средней школы № 7 им. В.Н. Пушкарева, сообщает газета «Островские вести».

Островский район на финальном этапе Всероссийского конкурса представляют директор школы № 7 им. В.Н. Пушкарева Лилия Панчук и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Тимофеева, об этом нам сообщили в администрации школы №7.

В первый день Всероссийского конкурса «Воспитать человека» работа, по мнению наших конкурсантов, была очень напряженная, динамичная, но интересная.

Ответим, в Москве 21 октября открылся финальный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», который организован Минпросвещения России при поддержке Профессионального союза работников народного образования и науки РФ

Конкурс «Воспитать человека» проводят в трех категориях: индивидуальное и коллективное участие, а также программа воспитания.

Конкурсанты соревнуются по 16 номинациям. Финалистам предстоит создать совместный проект в области воспитания, провести работу над ошибками по данному им видеофрагменту, а также ответить на тематические вопросы экспертов.

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