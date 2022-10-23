Себежане стали победителями конкура проектов от Росмолодежи

22:50, 23 октября 2022, ПАИ

Проекты себежан Александра и Марины Беловых вошли в число победителей Всероссийского конкурса, сообщает газета «Призыв».



Всего пять проектов из Псковской области стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов от Росмолодёжь. Общая сумма привлеченных в регион средств составила более 3 млн. рублей. Среди победителей два проекта себежан.



Марина Белова с проектом «Путешествуй с нами» будет развивать туризм среди учащихся школ Себежского района, изучать родной край.



Александр Белов с проектом «PRO Активное Лето» займётся организацией летнего досуга детей от 12 до 17 лет на территории Себежского района. В планах – проводить мастер классы по сапсёрфингу, водные экскурсии на sup-досках и байдарках, водные походы.



