Коронавирус создан в лаборатории, утверждает немецкий учёный

23:13, 23 октября 2022, ПАИ

Группа из трёх исследователей утверждает, что нашла доказательства лабораторного возникновения вируса, сообщает РИА Новости.

Они опубликовали выводы в виде препринта, который ещё не прошёл процесс научного рецензирования. В своей статье они приводят аргументы в пользу того, что SARS-CoV-2 является преднамеренно генетически модифицированным вирусом.

Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторное происхождение COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.

«В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 % является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — сказал телеканалу один из авторов исследования Валентин Бруттель, имеющий докторскую степень в области иммунологии, получивший в 2022 году вместе со своими коллегами премию за инновации на Днях биотехнологии в Германии.

Как пояснил учёный, методы, которые, предположительно, использовались при создании SARS-CoV-2, также применяются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов. По словам Бруттеля, он также использует эти методы в своей повседневной работе, но для разработки «совершенно безвредных» препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.

По словам учёных, они обнаружили в геноме SARS-CoV-2 своего рода «отпечаток пальца». Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса, пояснил Бруттель. По его словам, лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, таких как SARS-CoV-2, сначала собирают генетический материал из отдельных строительных блоков ДНК. Вблизи мест соединения этих строительных блоков остаются характерные узоры.

Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных вирусов и природных вирусов. Как пояснил учёный, в природных вирусах места распознавания распределены совершенно случайно, а в искусственно созданных всегда появлялись в определённом образце. «Эта закономерность также обнаружена у SARS-CoV-2, но не у близкородственных вирусов», — пояснил учёный. Он уточнил, что, согласно предварительным результатам, вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более 1 к 100, а возможно, и гораздо меньше.