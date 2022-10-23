Брейн-ринг «Своя игра» стартовал в Острове
Команда Островского многопрофильного колледжа победила в первой игре брейнг-ринга, сообщает газета «Островские вести».
В центре культуры «Юбилейный» стартовал брейн-ринг «Своя игра», в котором приняли участие команды образовательных учреждений города Острова.
Каждой команде нужно будет принять участие в пяти играх. Команда Островского многопрофильного колледжа в первой игре встретилась с учащимися школы № 3 и одержала победу со значительным превосходством. У команды ОМК 155 баллов, у команды школы № 3 45 баллов.
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