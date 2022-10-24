Задерживается вылет самолёта из Москвы в Псков

08:46, 24 октября 2022, ПАИ

Вылет самолёта из Москвы в Псков задержался, сообщает Псковскому агентству информации пассажир самолёта.

«Должны были прилететь в 9:25, но, похоже, прилетим позже - уже в самолёте командир корабля сказал, что в Пскове туман», - отметил он.

Директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов дал комментарий, где подтвердил, что это связано с метеоусловиями. Он добавил, что в 9:18 самолёт должен вылететь.