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Общество

Врач рассказал о привычках, которые помогут продлить жизнь

Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, необходимо придерживаться здоровых привычек на протяжении всей жизни. Прежде всего речь идет о сбалансированном питании, здоровом сне, регулярной физической активности, отказе от употребления табака и алкогольных напитков, уменьшении стресса, рассказал агентству «Прайм» врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.

По его словам, улучшить здоровье позволит как умеренная, так и интенсивная физическая активность, например ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых коньках, активный отдых и игры.

«Доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения, диабет. Она также помогает предотвратить гипертоническую болезнь, поддерживать нормальный вес тела, улучшает психическое здоровье и повышает качество жизни», - отмечает Михаил Кобрянов.

Он рекомендует уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности не менее 150-300 минут в неделю.

Также важным условием продления жизни является здоровое питание. В рацион питания необходимо ежедневно включать фрукты, овощи, бобовые, например чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки.

Свободные сахара (все сахара, содержащиеся в пищевых продуктах или напитках) должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 граммам на человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день. Однако в идеале для обеспечения дополнительных преимуществ для здоровья они должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии, подчеркивает специалист.

В то же время жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии. При этом необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле.

Потребление насыщенных жиров надо сократить до менее 10% и трансжиров до менее 1% от общей потребляемой энергии. Особенно следует избегать трансжиров промышленного производства, отмечает врач-терапевт.

Те, кто заботится о своем здоровье, должны сократить потребление соли до примерно одной чайной ложки в день, включая соль, присутствующую в готовых продуктах.

Михаил Кобрянов также отмечает, что для поддержания здорового образа жизни важна не сфера работы, а правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе. «Это в свою очередь не даст возникнуть патологии опорно-двигательного аппарата и периферической нервно-мышечной системы при физическом труде и заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем - при умственном», - уточнил врач.

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