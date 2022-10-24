Великолукские самбисты стали призерами турниров в Московской области

15:33, 24 октября 2022, ПАИ

Великолукские воспитанники спортивной школы «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» стали призерами соревнований, которые прошли в Московской области. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

22 октября в городе Истре состоялся турнир по самбо, посвященный дню рождения самбо. Дарья Прокошенко заняла первое место. Кирилл Фокин и Николай Кондратьев стали серебряными призерами.

Также в этот день в Пушкино великолукские самбисты приняли участие в открытом турнире по самбо «Атлетикум». Второе место взяли Руслан Агасиев, Александр Кодь, Илья Качнов. Сергей Васильев, Ярослав Симон и Семён Берюлёв заняли третьи места.

23 октября турнир «Золотая осень» прошел в Москве. «Формат соревнований не предполагал отдельных весовых категорий у девочек, они были допущены бороться с мальчиками. У Даши Прокошенко в весовой категории 42 кг было 10 человек. Даша одержала три победы и уступила всего в одной схватке», – говорится в сообщении. В итоге спортсменка получила бронзу. Николай Кондратьев завоевал золото, а Иван Михайлов – серебро.

В тот же день в Королёве проходил областной турнир по самбо. Дарья Прокошенко снова завоевала золотую медаль, Кирилл Фокин – серебряную, а Марк Кодин – бронзовую.

Тренируют спортсменов Евгений Мишанов и Андрей Симонов.