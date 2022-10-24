Четырех нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

10:37, 24 октября 2022, ПАИ

Четырёх пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области в выходные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

22 октября в Пустошке на улице Заречной они остановили автомобиль «Иж», за рулём которого находился 35-летний нетрезвый мужчина. В тот же день в деревне Подкрестье Пушкиногорского района сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого оказался 46-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

А 23 октября в Пушкинских Горах на улице Аэродромной сотрудникам ГИБДД попался 49-летний нетрезвый местный житель на «Опеле». В Великих Луках вечером того же дня у дома на улице Холмской полицейские остановили для проверки автомобиль «Ауди». За рулём находился пьяный 36-летний местный житель.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.