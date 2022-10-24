Банкоматы оказались не готовы принимать новые сторублевки

11:31, 24 октября 2022, ПАИ

Банк России планировал запустить новые сторублевые банкноты в 2022 году, тысячные и пятитысячные купюры - в следующем, а остальные номиналы - каждый последующий год. Однако сейчас только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки, оценили участники комитета по наличному денежному обращению Ассоциации банков России (АБР), пишут «Известия».

Это связано с тем, что такая техника поставлялись из-за границы и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, пока вопрос с платежными устройствами не решится, запускать новые номиналы купюр крайне нерационально и затратно для всех финорганизаций. Так, в ассоциации предложили выпустить весь модельный ряд банкнот сразу, когда закончится техническое переоснащение, то есть не раньше 2024 года.



В активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры, подчеркнули в Центробанке. Там добавили: проводить оценку готовности устройств к приему новой банкноты пока преждевременно.



В России используется около 200 тысяч банкоматов, и примерно 60% из них произведены в компаниях NСR и Diebold Nixdorf, которые ушли с российского рынка, сообщил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

По его словам, настройка таких устройств под новые купюры либо невозможна, либо будет проводиться по неофициальным каналам. Так, смещение сроков введения в оборот новых банкнот до 2024 года абсолютно оправданно, уверен эксперт.