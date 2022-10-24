Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Ленобласти

12:01, 24 октября 2022, ПАИ

ДТП с участием маршрутного такси случилось в Ленинградской области на трассе Р-21 (Санкт-Петербург - Мурманск) утром, 24 октября. В результате аварии пострадали шесть человек, двое погибли, пишет ТАСС.

Прокуратура области проводит проверку, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Около 05:40 на автодороге Р-21 (Санкт-Петербург - Мурманск) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, двигавшегося из г. Подпорожье в г. Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадали шесть человек, один погиб на месте», - говорится в сообщении.

Позднее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о еще одном погибшем в аварии. «По уточненным данным, погибли двое пассажиров, мужчины 37 и 64 лет. Травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров и водитель. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация в больницу», - рассказали в пресс-службе главка.

По данным полиции, ДТП произошло в 5:54 по московскому времени. Водитель маршрутного такси не справился с управлением из-за гололеда на дороге. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 18 пассажиров. Для того чтобы вытащить их из машины, спасателям потребовалось вырезать кузов.

После осмотра места происшествия следователи ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека).