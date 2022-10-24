Новолуние в Скорпионе: ищем ресурс

13:26, 24 октября 2022, ПАИ

Какие темы будут актуальны в предстоящий лунный месяц, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Привет, друзья! Поговорим о ближайшем новолунии 25 октября. Напомню, знак новолуния и его аспекты показывают, в каких энергиях мы будем жить предстоящий лунный месяц (в течение 28 дней), какие темы будут значимы для нас.

Особенность этого новолуния в том, что оно совпадает с солнечным затмением. Про затмение я писала в предыдущем посте, а также касалась этой темы в прогнозе на октябрь. Повторяться не буду, в блоге все есть.

Скажу лишь, что новолуние на затмении подчеркивает фатальность и кармичность событий, которые будут происходить в ближайший месяц. Мы можем против своей воли оказаться втянуты в мощный внешний водоворот и не иметь возможности повлиять на ситуацию.

Итак, новолуние в Скорпионе. Темы Скорпиона - власть, смерть и любые ситуации на грани жизни и смерти, сброс балласта, кризис, трансформация, источники энергии, качественный скачок, максимальное напряжение, перерождение, магия, большие деньги, чужие ресурсы. В той или иной степени одна или несколько тем будут актуальны в жизни каждого в следующие четыре недели. Конечно, каждый проживает свою отдельную судьбу, и проиграться они могут очень по-разному, кому-то и выигрыш в лотерею принести. Я говорю сейчас лишь об общей фоновой ситуации. И о том, что не нужно все перечисленные мной темы оценивать исключительно в негативном ключе.

Не устаю повторять, очень важно, в какой дом попадает новолуние, дом конкретизирует сферу, в которой все перечисленное становится актуальным. Также важны аспекты новолуния и затмения к вашему персональному гороскопу. В зависимости от них степень влияния будет очень разной.

Но на чем хочу акцентировать внимание. В непростые времена очень важно иметь ресурс, который позволит их пройти с наименьшими потерями. Скорпион как раз и намекает нам, что пришло время об этих ресурсах позаботиться. Провести ревизию: а что у меня есть, кто или что меня может поддержать, на что или кого я могу опереться. Ресурс - это ведь не только деньги, хотя иметь запасы очень неплохо, и если есть сейчас возможность сформировать хоть какую-то подушку безопасности, нужно об этом позаботиться. Ресурсом могут быть дело, хобби, близкие люди.

Также очень важно уметь своевременно отказываться от ненужного балласта. А им тоже может быть все что угодно - ненужные активы, неудовлетворяющие отношения, старые шаблоны в мышлении и поведении. Мы сейчас живем во время, когда происходит глобальное перераспределение ресурсов - сфер влияния, денежных потоков, собственности, природных богатств. Начался этот период в январе этого года и закончится в июле 2023-го, а ближайший лунный месяц - одна из точек максимальной концентрации этого процесса. Если чувствуете в себе силы, дерзайте. Главное, правильно рассчитать возможности, чтобы не замахнуться на кусок, который не по зубам.

Это новолуние происходит в точном соединении с Венерой, а это значит, что функции планеты Венеры - любовь, удовольствия, партнерские отношения, материальные ресурсы - во всей своей полноте проявиться не смогут, будут словно отключены. На практике это означает, что новые знакомства вряд ли будут удачными и перспективными. На партнеров, конечно, можно рассчитывать, но с большой долей осторожности. Личные отношения тоже могут не оправдать надежд и чаяний.

Аспекты Плутона и Марса к новолунию говорят о том, что месяц будет очень напряженным и динамичным, с повышенным аварийным и тревожным фоном.

В сам день новолуния не перегружайте себя работой, не начинайте важных дел, по возможности постарайтесь не оказываться в местах массового скопления людей. Лучшее занятие на новолуние - планирование дел на предстоящий месяц.

Берегите себя!