Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днём хиротонии

12:14, 24 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с днём хиротонии [таинство священства (также рукоположение), в котором христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействий. - ПАИ]. Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«От всего сердца поздравляю с днём хиротонии нашего владыку Тихона! Под его наставничеством Псковская митрополия живет в мире и согласии, его инициативы и проекты вносят большой вклад в развитие образования и культуры, помогают благоустраивать территории нашей области», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что мудрое духовное руководство митрополита Тихона, твёрдость в исповедании православной веры и внимательное отношение к каждому человеку являются примером для многих.

«Желаю владыке доброго здоровья, крепости духа и сил!» - заключил Михаил Ведерников.