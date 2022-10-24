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Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днём хиротонии

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с днём хиротонии [таинство священства (также рукоположение), в котором христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействий. - ПАИ]. Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.  

«От всего сердца поздравляю с днём хиротонии нашего владыку Тихона! Под его наставничеством Псковская митрополия живет в мире и согласии, его инициативы и проекты вносят большой вклад в развитие образования и культуры, помогают благоустраивать территории нашей области», - написал Михаил Ведерников.  

Губернатор отметил, что мудрое духовное руководство митрополита Тихона, твёрдость в исповедании православной веры и внимательное отношение к каждому человеку являются примером для многих. 

 «Желаю владыке доброго здоровья, крепости духа и сил!» - заключил Михаил Ведерников. 

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