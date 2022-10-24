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Общество

Псковичам предлагают проверить свои знания по географии

30 октября в 12:00 жители Псковской области подключатся к написанию географического диктанта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона. Международная просветительская акция организована Русским географическим обществом (РГО).

Участником диктанта может стать любой житель России или зарубежной страны, владеющий русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Участникам традиционно будет предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности. Подобное разделение делает участие в акции доступным любому человеку, даже обладающему самыми базовыми знаниями по географии России. Интересные факты, положенные в основу заданий, превратят интеллектуальное соревнование в занимательную викторину.

В Псковской области будут работать три площадки для написания диктанта. Две из них расположены в Пскове — в главном корпусе Псковского государственного университета (пл. Ленина, 2, регистрация на месте) и в центре «Точка кипения Псков» (ул. Л. Толстого, д. 4, необходима предварительная регистрация). Еще одна площадка расположена в Себеже по адресу: ул. 7 Ноября, д. 21а.

Ознакомиться со всеми площадками для проведения диктанта можно на карте официального сайта.

В воскресенье, 30 октября, площадки начнут работать в 11:00. С собой необходимо иметь паспорт и ручку. Вопросы об участии в географическом диктанте можно задать по электронной почте reg60@rgo.ru или по телефону +79212152634.

Акция «Географический диктант» проводится с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества, президента Российской Федерации Владимира Путина с целью популяризации географических знаний. За семь лет ее участниками стали более 2,4 миллиона человек.

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