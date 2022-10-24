В Пскове началась молодёжная неделя здоровья

12:23, 24 октября 2022, ПАИ

В Пскове началась молодёжная неделя здоровья, сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре.

Участники недели здоровья смогут показать себя в семи соревнованиях. Так, волейбол пройдёт в спортивном клубе «СКАВ» (ул. Советская, д. 108) 24 октября с 13 до 15 часов; испытание по большому теннису состоится на следующий день, 25 октября (начало – в 11:00), в теннисном клубе «Гранд» (Иркутский пер., д. 2). Соревнования по плаванию пройдут 26 октября в 14:30 в бассейне «Универсант» (ул. Плехановский посад, д. 25). Стрельба будет проходить 28 октября в двух местах: в лучном тире LOOK с 13:30 до 15:00 и в стрелковом комплексе «Патриот» с 15:00 до 16:30. На территории крытого стадиона «Машиностроитель» участников ждёт испытание по бегу на 100 метров, оно пройдёт 28 октября с 13:00 до 15:00. Соревнования на батутах будут проходить в течение четырёх дней мероприятия в спортивно-развлекательном комплексе AIR PLAZA согласно графику записи.

Организаторы предупреждают, что каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. За единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки.

В мероприятии «Неделя здоровья» примут участие девять команд, представляющие школы, ссузы и вузы города Пскова. Испытания начинаются уже сегодня.

С вопросами можно обращаться по телефону 56-44-44.