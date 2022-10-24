Более трёх миллионов рублей перевели мошенникам псковичи
Крупных денежных сумм лишились жители Пскова, Великих Лук и Гдовского района в октябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мошенники звонили жителям региона и представлялись банковскими служащими, а также сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к личному кабинету клиента или списания сбережений они завладели денежными средствами. Общая сумма превысила три миллиона рублей.
По данным фактам возбудили уголовные дела.
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