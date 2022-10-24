В Псковском музее открылась выставка «Пскович, художник, краевед»

12:59, 24 октября 2022, ПАИ

21 октября исполнилось 130 лет со дня рождения художника, краеведа, директора Псковского областного музея Ивана Ларионова. К памятной дате в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Пскович, художник, краевед», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Иван Ларионов начинал мастером-ретушером частной фотографии, был заведующим картинной галереей Госмузея в Пскове, заместителем директора по научной части Госмузея, после войны работал заместителем начальника областного управления по делам искусства. Возглавлял областной краеведческий музей. Внес большой вклад в развитие живописи в Псковской области, его учениками стали два поколения художников.

Среди экспонатов выставки посетители смогут увидеть фотографии, краеведческие труды, картины, отражающие разносторонние интересы и таланты художника. Помимо этого, на выставке представлены личные вещи Ивана Ларионова, из наиболее интересных экспонатов можно отметить несколько фотоаппаратов, с помощью которых он создавал свои фотографические работы.

Выставка работает в фойе на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Вход свободный.