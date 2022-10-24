Псковские приставы заставили строительную компанию отдать долги по зарплате

13:50, 24 октября 2022, ПАИ

Судебные приставы взыскали с псковской строительной организации около 200 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Два сотрудника строительной организации, проживающих в городе Великие Луки, не могли получить свою зарплату и решили в судебном порядке вернуть заработанные деньги.

В отношении указанной организации было возбуждено исполнительное производство, так как руководство компании не торопились исполнять решение суда и выплачивать зарплату.

В рамках принудительного исполнения судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на расчетные счета организации, что и оказалось эффективной мерой, отметили в ведомстве. Денежные средства были взысканы в полном объёме и переданы сотрудникам строительной организации, которая не хотела оплачивать труд добровольно.