Более 150 острых отравлений произошло в Псковской области с начала года

13:42, 24 октября 2022, ПАИ

158 острых отравлений зарегистрировали на территории Псковской области с начала года, что на 17 % больше аналогичного периода в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что среди мужчин выявили 86 отравлений (54,4 %), а среди женщин - 72 отравления (45,6 %).

Доля отравлений детей (от 0 до 14 лет) среди всех случаев составляет 20,3 % – 32 случая, среди подростков (от 15 до 17 лет) – 4,4 %, 7 отравлений. У взрослого населения в целом – 75,3 %, 119 отравлений.