Начались работы по созданию «дворца для бабушек и дедушек» в Печорах

14:46, 24 октября 2022, ПАИ

В Печорах началась реконструкция бывшего здания городской бани на улице Свободы. В настоящее время рабочие уже разобрали крышу и демонтировали часть постройки, пишет «АиФ-Псков».

В марте этого года стало известно, что здание бывшей городской бани в центре Печор приобрёл Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Здесь планируется открыть «дворец для бабушек и дедушек» - социальное учреждение, где пожилые люди смогут помыться, поесть, сдать бельё в стирку, при необходимости остаться на несколько дней.

Баня перестала работать более пяти лет назад, и с того момента здание не использовалось. В нём уже было невозможно эксплуатировать второй этаж, требовали замены кровля, системы водоотведения и отопления.