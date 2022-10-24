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Общество

Начались работы по созданию «дворца для бабушек и дедушек» в Печорах

Фото: «АиФ-Псков»

В Печорах началась реконструкция бывшего здания городской бани на улице Свободы. В настоящее время рабочие уже разобрали крышу и демонтировали часть постройки, пишет «АиФ-Псков».  

В марте этого года стало известно, что здание бывшей городской бани в центре Печор приобрёл Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Здесь планируется открыть «дворец для бабушек и дедушек» - социальное учреждение, где пожилые люди смогут помыться, поесть, сдать бельё в стирку, при необходимости остаться на несколько дней.   

Баня перестала работать более пяти лет назад, и с того момента здание не использовалось. В нём уже было невозможно эксплуатировать второй этаж, требовали замены кровля, системы водоотведения и отопления. 

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