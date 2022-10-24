Псковичи чаще всего травятся лекарствами и алкоголем

14:58, 24 октября 2022, ПАИ

Отравления лекарственными препаратами наиболее часто регистрируют в Псковской области. Они составляют 37,3% – 59 отравлений за текущий год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Реже выявляют отравления спиртсодержащей продукцией – 34 отравления (21,5 %), наркотическими веществами – 18 случаев (11,4 %), ядами, товарами бытового назначения, угарным газом и т. д. – 47 (29,8 %).

Отравления пищевыми продуктами не зарегистрированы.