Псковичи чаще всего травятся лекарствами и алкоголем
Отравления лекарственными препаратами наиболее часто регистрируют в Псковской области. Они составляют 37,3% – 59 отравлений за текущий год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Реже выявляют отравления спиртсодержащей продукцией – 34 отравления (21,5 %), наркотическими веществами – 18 случаев (11,4 %), ядами, товарами бытового назначения, угарным газом и т. д. – 47 (29,8 %).
Отравления пищевыми продуктами не зарегистрированы.
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