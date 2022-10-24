Дом.рф представил перспективные площадки под строительство жилья в Псковской области

14:31, 24 октября 2022, ПАИ

Дом.рф на специальном роад-шоу для властей и застройщиков Псковской области представил перспективные площадки под строительство жилья. Участки будут реализованы на торгах разного типа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Уже 11 ноября состоится аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) по участку площадью 13,2 га в Пскове (Крестовское шоссе). Здесь планируется построить до 120 тыс. кв. м жилья, создать дворы c зелёными зонами, подземный паркинг и объекты социальной инфраструктуры. По условиям торгов, проект должен быть реализован в течение 10 лет. Застройщику рекомендуется применять при этом Стандарт КРТ, разработанный Дом.рф.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 ноября. Начальная цена права заключения договора КРТ — 9,16 млн рублей.

«Аукционы на право заключения договоров КРТ и торги „за долю“ позволяют инвесторам сократить сроки строительства и снизить затраты на реализацию проектов. В результате в регионах на месте заброшенных территорий появляются построенные „под ключ“ благоустроенные микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков Дом.рф Николай Сарокваша.

В I квартале 2023 года планируется провести аукцион «за долю» по участку площадью 4,38 га в Великих Луках. Его градостроительный потенциал составляет не менее 41 тыс. кв. м жилья, часть из которых будет передана Институту развития. Условия торгов будут объявлены позже.

«Сейчас правительство России предоставляет беспрецедентные меры поддержки строительной отрасли, поскольку она является одним из драйверов роста экономики и имеет серьёзное социальное значение. Один из основных механизмов — поддержка застройщиков через инструменты Дом.рф, который предоставляет целый комплекс услуг: ипотечное кредитование, счета эскроу, проекты КРТ. Их использование застройщиками позволяет увеличить темпы ввода жилья, повысить качество жизни наших граждан в регионах», — сказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Организаторы роад-шоу также познакомили представителей региональных властей и застройщиков с правилами проведения аукционов Дом.рф, рассказали о финансовых инструментах, которые могут быть использованы для развития строительной отрасли и жилищной сферы Псковской области.