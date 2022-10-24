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Культура

Посвящённая кладам выставка готова к открытию в Пскове

Псковский музей-заповедник откроет выставку, посвященную кладам, найденным в Пскове за последние 20 лет, сообщила Псковскому агентству информации гендиректор музея Светлана Мельникова.

В экспозиции, а это два зала, представлены лишь 7% от найденных сокровищ. Но даже такой небольшой процент – сотни экспонатов.

На выставке, которая откроется 25 октября, будет представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Клад был обнаружен в нескольких емкостях: шесть жестяных банок с монетами и два крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй – сильно заржавевший комок находок. Интересно, что во второй части клада сохранились две бутыли с алкоголем – с самогоном и мадерой.

Удалось установить хозяина богатейшего клада – Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества. В составе клада 2016 года, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, выделяется группа ценных вещей, которые были семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс.

Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до полного её крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая Второго.

Основное внимание на выставке уделено Петровской эпохе. Великий реформатор создал удивительно жизнеспособную и комфортную денежную систему. Поэтому в исторической перспективе денежная реформа Петра I выглядит как одно из самых удачных и значительных российских преобразований.

Подробнее о найденных в Пскове кладах можно прочитать в материале Псковского агентства информации «Кладоведение».

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