Умер почётный гражданин Гдова Николай Андреев

15:23, 24 октября 2022, ПАИ

24 октября в возрасте 95 лет скончался почётный гражданин Гдова, ветеран войны Николай Андреев, сообщает газета «Гдовская заря».



Николай Андреев ушёл в партизаны в 16 лет. В составе 9-й Ленинградской бригады он освобождал Псковскую область от оккупантов. Ветеран войны был постоянным гостем на городских праздниках, регулярно встречался с учащимися Гдовской средней школы, которым рассказывал про события Великой Отечественной войны.



Прощание с Николаем Андреевым пройдет завтра, 25 октября, в городе Пскове.